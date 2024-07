Detran-DF nomeia 17 aprovados em concurso público; confira

CB Correio Braziliense

Os novos convocados serão distribuídos entre as funções de analista em atividades de trânsito e técnico em atividades de trânsito - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) nomeou, nesta semana, 17 candidatos aprovados em concurso público realizado pelo órgão. Os novos convocados serão distribuídos entre as funções de analista em atividades de trânsito e técnico em atividades de trânsito.

A lista completa dos nomeados no concurso do Detran-DF foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de terça-feira (23/7). Confira aqui. “Os novos servidores são muito bem-vindos. A chegada deles vai agilizar os serviços prestados pela autarquia visando à melhoria do atendimento à população”, enfatiza o diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento.