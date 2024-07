Vídeo ensina o passo a passo para socorrer pessoas engasgadas

Nos últimos dias, os brasilienses acompanharam diversas notícias pelo site do Correio sobre crianças que se engasgaram e que foram salvas por policiais do Distrito Federal, por meio da manobra de Heimlich. O procedimento é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência pelas forças de segurança.

A pedido do Correio, o porta-voz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), major Raphael Broocke, e o capitão Leandro explicaram que a corporação tem demonstrado eficiência na realização da manobra em situações envolvendo recém-nascidos.

"O principal cuidado que orientamos aos policiais e às pessoas que nos procuram é manter a calma. Quando falamos de crianças e adultos, a manobra (de Heimlich) é a mesma, com algumas diferenças", explicou o capitão Leandro.

O jornal apresentou o passo a passo da manobra, que pode salvar vidas em casos de engasgo tanto em crianças quanto em adultos. Em todas as situações, é imprescindível acionar o serviço de emergência. Ligue para 190 (Polícia Militar), 192 (SAMU) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

Veja vídeo

Ocorrências

Nos últimos sete dias, quatro casos de engasgo de crianças foram atendidas por policiais militares. Na segunda-feira (22/7), um bebê de três meses que estava engasgado no Sol Nascente foi salvo.

De acordo com a corporação, durante patrulhamento na Chácara 2, policiais do 10° Batalhão foram alertados por populares sobre uma criança que havia se engasgado com leite materno.

Imediatamente, os policiais foram ao local. O 1° sargento Edilson José Silva pegou a criança dos braços da mãe e realizou manobras de Heimlich, conseguindo fazer com que o bebê expelisse o leite. Veja o vídeo.