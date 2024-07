Polícia Militar realiza "Operação Volta às Aulas" no Distrito Federal

Com a retomada das atividades escolares, após o período de férias na rede pública, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a “Operação Volta às Aulas”, na manhã desta segunda-feira (29/7). A ação, a cargo do Batalhão de Policiamento Escolar (BPEsc), seguirá até sexta-feira (2/8).

Dentro da operação, esta semana, cinco Colégios Cívico-Militar do Distrito Federal serão receberão atividades educativas. No Centro Educacional 7, em Ceilândia, PMs chegaram ao estabelecimento às 6h30 para dar boas-vindas aos alunos, professores e funcionários. Em seguida deram andamento ao trabalho de segurança da comunidade escolar.

Além da intensificação do policiamento no período, a "Operação Volta ás Aulas" realizará palestras e distribuição de folhetos informativos. Essas iniciativas abordarão temas como segurança pública, segurança escolar e trânsito, com conteúdos focados na prevenção à violência no ambiente educacional, ao uso de drogas, bullying, entre outros problemas.