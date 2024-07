Celulares roubados na 25ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ são recuperados

Na madrugada desta segunda-feira (29/7), por volta da meia-noite, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe da RP 28 da Ceilândia, recuperou 14 celulares que haviam sido furtados durante a a 25ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que aconteceu neste domingo (28/7) na região central do Plano Piloto. Segundo a corporação, os aparelhos foram encontrados em posse de um homem que, acompanhado de outras duas pessoas, estava em uma lanchonete na QNM03.

A corporação informou que foi acionada por umas das vítimas do furto, que estava rastreando o dispositivo, forneceu a localização do aparelho, que apontava para uma lanchonete na QNM 03. No local, os policiais encontraram três pessoas presentes na lanchonete. Durante a abordagem, foi realizada uma revista, na qual foram encontrados 14 celulares furtados escondidos sob o abdômen de um dos indivíduos, que estava vestindo um collant.

Os envolvidos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (DP) para as devidas providências e para a tomada das medidas legais cabíveis.