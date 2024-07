Escola Carnavalesca abre inscrições para a segunda edição

As inscrições para a segunda edição da Escola Carnavalesca, projeto que tem como objetivo fortalecer a cultura carnavalesca na região, estão abertas até 9 de agosto no site do Instituto No Setor. A edição deste ano traz a proposta "Semente Cerratense", intitulado BRINCAÊ - Brincadeiras Cerratenses Artísticas e Experimentações, focado em um formato de aprendizado de ludicidade para adultos que valoriza a identidade cultural do Distrito Federal. O projeto, que ocorre no Setor Comercial Sul, terá três módulos e tanto as inscrições quanto as aulas são gratuitas.

Nesse momento, as inscrições abertas abrangem o Módulo 1 - Artes Tradicionais, com início das aulas em 17 de agosto de 2024. Os cursos oferecidos abordam variadas técnicas ligadas às artes plásticas, à música popular brasileira, às danças tradicionais, e ao teatro e à contação de histórias. Os outros dois módulos estão previstos para serem iniciados em janeiro de 2025 e podem ser feitos de forma independente ou sequencial, permitindo aos participantes flexibilidade na escolha de suas atividades.

A Escola Carnavalesca foi criada para promover atividades formativas, seminários, cursos e ensaios durante todo o ano, fomentando a economia criativa e a cultura local. Ava Scher, co-coordenadora do projeto, destaca a importância da iniciativa. "O foco em artes cerratenses resgata a importância do Cerrado e memória artística, auxiliando na identificação cultural para o fortalecimento de tradições de Carnaval no Distrito Federal", afirma a co-coordenadora.

Rafael Reis, coordenador-geral do Instituto No Setor, explica a relevância do projeto no contexto das políticas culturais nacionais. "O edital do programa Olhos D'Água, lançado pelo Ministério da Cultura, busca descentralizar os processos de formação artística e cultural em todo o país. O objetivo do MinC é criar uma rede nacional de escolas livres de arte e cultura, facilitando futuros financiamentos e subsídios para garantir a continuidade das atividades culturais", pontua.

Para mais informações sobre a programação e inscrições, acesse as redes sociais e o site oficial do Instituto Cultural e Social No Setor: @nosetor (Instagram), @nosetorscs (Twitter) e nosetor.com.br.