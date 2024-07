Polícia prende suspeita de matar mulher na Fercal

Na tarde desta segunda-feira (29/7), policiais da 35ª Delegacia de Polícia cumpriram mandado de prisão preventiva contra uma mulher suspeita de matar Markelle Moreira, de 37 anos, na última quarta-feira (24/7), na Comunidade Boa Vista, na Fercal.

A acusada — que não teve o nome divulgado — teria usado um revólver calibre 38, segundo os investigadores. A arma, que foi apreendida, será submetido a exames periciais. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o assassinato foi cometido por desavenças relativas aos limites dos terrenos que ambas possuem e são vizinhos. A investigada reclamava que a vítima teria invadida a área que ocupa com um equipamento.



A PCDF informou que a suspeita foi indiciada pela prática de crime de homicídio qualificado (morte por motivo fútil e dificultar a defesa da vítima). Ela pode, se condenada pela morte, ter de cumprir de 12 a 30 anos de prisão. E pelo crime de posse ilegal de revólver, receber como sentença de 1 a 3 anos de detenção.