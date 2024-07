Traficante é preso com cocaína ‘escama de peixe’ no Paranoá 

PMDF prende homem com porção de cocaína com alto grau de pureza - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 22h30 da segunda-feira (29/7), na região do Paranoá.

Durante a abordagem, policiais do Tático Operacional Rodoviário (TOR) encontraram com o suspeito uma porção de cocaína, conhecida como "escama de peixe", caracterizada pelo alto grau de pureza, e uma quantia de dinheiro em notas trocadas, características do comércio ilícito, de acordo com a corporação.



O detido já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde foi autuado.