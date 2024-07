Novo desvio na Epig entra em operação na noite de quarta-feira (31/7)

Os motoristas que passarem pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) a partir desta quarta-feira (31/7) deverão utilizar um novo desvio que entra em operação às 20h. Os condutores devem ficar atentos aos novos trajetos situados na altura da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nos dois sentidos da via.

A mudança é em virtude do início das escavações no local onde estão sendo construídos dois novos viadutos, na altura Octogonal. As obras fazem parte da segunda etapa de implantação do corredor de ônibus BRT na via Epig, localizado no intervalo entre o viaduto do Setor Policial Sul e a interseção entre Epig/Sudoeste/Parque da Cidade.



De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), os serviços na via estão sendo intensificados para aproveitar o período de estiagem na capital. A pasta informa que o cronograma das obras estão em dia.



Além dos novos viadutos, a nova etapa prevê a implantação do corredor BRT, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.



Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF).