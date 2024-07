Força-tarefa recupera mais de R$ 1 milhão em cargas de cigarros roubadas

Uma carga de maços de cigarro e cigarros eletrônicos avaliada em mais de R$ 1 milhão foi recuperada na segunda-feira (29/7), depois de uma ação conjunta entre diferentes forças policiais. A operação foi desencadeada a partir de uma denúncia de "carga roubada" no estado de Goiás. A ação ocorreu na BR-070, entre as regiões de Taguatinga e Estrutural, na área do Assentamento 26 de Setembro.

A quadrilha responsável pelo contrabando dos itens foi desmantelada por uma operação que envolveu a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), através do Grupo Tático Rural (GTR) e GTOP 22 (Taguatinga), e o Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Águas Lindas de Goiás (GO).



As forças de segurança atuaram de forma coordenada, mobilizando unidades especializadas, incluindo o CPE Entorno Oeste, GTR/BPM Rural, GTOP 22, ARI 17° CRPM e CPE 20. Durante a operação, três suspeitos foram presos em flagrante, e dois veículos usados pela quadrilha foram apreendidos. Entre os itens recuperados estão maços de cigarro avaliados em R$ 871.056, desviados da empresa Souza Cruz, R$ 50 mil em cigarros eletrônicos contrabandeados, e R$ 150 mil em cigarros roubados em ocasiões anteriores, o que representa uma mercadoria avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos legais.

As autoridades continuam as investigações para localizar e prender outros membros da organização criminosa, a fim de desmantelar completamente a rede envolvida no esquema ilícito.