Equipamentos para o Sistema de Abastecimento Norte da Caesb chegam a Brasília

Os primeiros equipamentos que integrarão o Sistema de Abastecimento Norte, em construção pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), chegaram a Brasília na manhã de segunda-feira (29/7). O comboio, vindo de São Paulo, desembarcou em Santa Maria e seguiu até o Palácio do Buriti. De lá, os caminhões transportaram as motobombas de 40 toneladas para a Elevatória de Água Tratada Lago Norte, onde foram descarregadas.

As bombas fazem parte do conjunto de equipamentos planejados pela Caesb para o Sistema de Abastecimento Norte, que fornecerá água potável a 355 mil pessoas em sete setores habitacionais da região norte da capital: Sobradinho I, Sobradinho II, Grande Colorado, Boa Vista, Taquari, Itapoã e Região dos Lagos. O Governo do Distrito Federal (GDF) e a Caesb estão investindo R$ 135 milhões neste projeto.

O Sistema de Abastecimento Norte captará água do Lago Paranoá, que será tratada, a fim de reforçar e manter estável o fornecimento de água na região norte do DF. A água captada no lago será armazenada nos reservatórios da Estação de Tratamento de Água (ETA) Lago Norte e, posteriormente, bombeada pela Adutora Taquari para os reservatórios de Sobradinho e da Região dos Lagos. De lá, será distribuída para as sete cidades mencionadas acima.

O projeto

O Sistema de Abastecimento Norte contará com seis reservatórios de água. Dois deles, com capacidade para 2 milhões de litros cada, estarão na Elevatória Lago Norte e terão 20 metros de diâmetro e 6,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de dois andares. Em Sobradinho, serão construídos dois reservatórios maiores, com capacidade para 4 milhões de litros cada, medindo 30 metros de diâmetro e 7 metros de altura. Os dois últimos reservatórios estarão na região dos Lagos, próximos à Torre de TV Digital, também com capacidade para 4 milhões de litros cada. As obras estão gerando cerca de 500 empregos diretos e indiretos em Brasília.