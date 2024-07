Restauração do Buraco do Tatu expõe pavimento histórico da cidade

Com as obras de restauração do pavimento asfáltico em concreto no Buraco do Tatu, as equipes que faziam a troca do revestimento na passagem de 700 metros fizeram uma descoberta importante: a “Estaca Zero” do Distrito Federal, um antigo pavimento de concreto. O pavimento servia de referência na ordenação numérica da quilometragem das vias, ou seja, era o ponto inicial para a contagem das distâncias calculadas a partir da cidade.

O trânsito na região será liberado na quinta-feira (1º/8) e, por se tratar de um local emblemático que simboliza o ponto de demarcação de todas as edificações e vias da capital federal, cruzando os eixos rodoviário e monumental, ocorrerá uma cerimônia com a participação de autoridades.

“A Estaca Zero é um patrimônio histórico de extrema importância para nossa cidade e para a história do Brasil. Nas rodovias, a principal forma de localização são as placas correspondentes aos marcos quilométricos. Por exemplo, quando vemos uma placa com a indicação 'km 75', ela informa que aquele ponto da rodovia está situado a exatos 75 km do marco zero”, destacou o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) Fauzi Nacfur Júnior, à Agência Brasília.

Trânsito liberado

A obra de recuperação do Buraco do Tatu foi concluída. Uma novidade poderá ser vista por motoristas e pedestres: a restauração do Marco Zero, que agora será exposto para visualização. À jornalista Samanta Sallum, da coluna Capital S/A, o secretário de Governo, José Humberto Pires, destacou que o pavimento original estava degradado após 60 anos de uso.

“É um símbolo importante para a história da nossa capital federal que estamos resgatando. O governador Ibaneis Rocha estará presente para esse momento tão especial. Pela primeira vez, o Buraco do Tatu passou por um trabalho de recuperação”, contou ao Correio.