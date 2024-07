Buriti realiza investimento para melhorar climatização de hospitais

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os hospitais públicos da capital federal receberão, nos próximos dias, 600 aparelhos de ar-condicionado, parte de uma compra recém-feita pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Desse total, a vice-governadora Celina Leão (PP) encaminhou, nesta terça-feira (16/7), 130 unidades ao Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). A intenção do Executivo local, de acordo com o Palácio do Buriti, é que toda a rede pública de saúde tenha equipamentos do tipo. Os ares-condicionados que não foram enviados ao Hmib estão armazenados no Parque de Apoio da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Celina destacou que a medida é essencial tanto para os profissionais de saúde quanto para a população, que utiliza os serviços públicos dessa área no DF. "Estamos com a expectativa de ter 100% de toda a rede equipada. Houve um estudo técnico para que pudéssemos fazer a compra (adequada) desses aparelhos, porque alguns hospitais e unidades precisavam de ajustes na parte elétrica", explicou a vice-governadora.

"Estamos melhorando também a suficiência energética de muitos hospitais. Serão mais de mil aparelhos (em toda a rede), e começamos hoje (terça-feira, 16/7) pelo Hmib, que é um hospital bastante sensível porque cuida das nossas crianças. Tenho certeza de que conseguiremos suprir a rede de saúde", acrescentou Celina Leão.

O subsecretário de Infraestrutura da SES-DF, Leonidio Neto, disse que o Executivo gastou R$ 2,4 milhões para adquirir, no total, 1.018 ares-condicionados que, segundo ele, são essenciais para a melhoria na qualidade do atendimento. "Consequentemente, vamos atender os CAPS, UBSs e demais serviços (de saúde), entregando os aparelhos. Esses ares-condicionados são de suma importância, visto que também ajudarão a quem está na linha de frente (médicos, enfermeiras e atendentes). O intuito é que toda a rede seja beneficiada com os aparelhos", afirmou Neto.

Atendimento

A diretora de Atenção à Saúde do Hmib, Andréia Araújo, destacou a importância dos aparelhos de ar-condicionado para o funcionamento do hospital. Segundo ela, a climatização é fundamental em áreas hospitalares críticas, como a radiologia e o centro cirúrgico. "Outros setores também serão beneficiados com a climatização, tanto para os usuários quanto para os profissionais que atuam no hospital", pontuou.

Ela ainda explicou que o uso dos equipamentos não se limita apenas a essas áreas, mas também melhora significativamente a qualidade do ambiente em diversas partes do hospital. "Em alguns espaços dentro do Hmib, há locais bastante abafados devido à ausência de janelas, por exemplo. Com esses equipamentos garantiremos um conforto maior para todos nós que trabalhamos aqui", afirmou Andréia.