Seminário vai discutir problemas da capital, entre os dias 6 e 8 de agosto

A realização de um seminário entre os dias 6 e 8 de agosto para discutir os problemas urbanísticos de Brasília foram pontos debatidos por Leandro Grass, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), durante o programa CB.Poder desta terça-feira (30/7). Às jornalistas Samanta Sallum e Mariana Niederauer, o gestor também comentou sobre os painéis de LED.

De acordo com Leandro Grass, o seminário foi realizado pela primeira vez há 50 anos e ajudou no desenvolvimento e preservação da capital. “Uma cidade está em constante movimento e, naquela época, já se percebia que as mudanças de Brasília seriam muito desafiadoras, com a questão do adensamento, aumento da população, novas demandas de transporte e moradias. Esse seminário foi importantíssimo para que as pessoas pudessem aprender e pensar soluções para a cidade”, pontuou.

O seminário será realizado em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e vários outros segmentos, além da participação de especialistas para identificar os problemas atuais e soluções para eles. “Isso para Brasília ter sustentabilidade e possa continuar sendo patrimônio cultural”, enfatizou o presidente do Iphan.

Painéis

Outra pauta do programa foi a instalação dos painéis de LED. Leandro Grass disse que o Iphan tem uma posição de preservação das características urbanísticas da cidade, e tudo o que pode ferir esses quesitos deve ser avaliado. “A questão dos painéis interfere não só no paisagismo, aspectos de natureza ambiental e ocupação dos espaços públicos, como também no trânsito. Portanto, precisam ser construídos e implementados (caso sejam), com maior segurança e análise técnica”, finalizou.

