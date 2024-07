Rede pública de saúde do DF é reforçada com 30 novas ambulâncias

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) dispõe, desde a manhã desta terça-feira (30/7), de 30 novas ambulâncias para auxiliar nos atendimentos. Esta é a primeira etapa de entregas dos veículos. Segundo a SES-DF, além dos 30 veículos, restam 32 carros equipados para serem entregues até o dia 15 de agosto.

Ao todo, são 50 ambulâncias de Suporte Básico, classificadas como tipo “B” (usadas em transporte intra-hospitalar) e 12 Ambulância padrão (SAMU 192). Segundo o Governo do Distrito Federal, o valor total da aquisição foi de R$ 17.888.530, com recursos da Fonte 138 (Sistema Único de Saúde) e de emendas parlamentares.

O modelo tipo B beneficiará os hospitais da Asa Norte (Hran), do Guará (HRGU), Leste (HRL), de Sobradinho (HRS), de Planaltina (HRP), de Brazlândia (HRBZ), do Gama (HRG), de Apoio de Brasília (HAB) e Materno Infantil de Brasília (Hmib). Todas as ambulâncias vão passar pelos processos de conferência de equipamentos, documentação e emplacamento junto ao Departamento de Trânsito (Detran-DF) e de elaboração do seguro.

A solenidade de entrega ocorreu na Praça do Buriti. Em discurso, a vice-governadora Celina Leão (PP) destacou que cada ambulância exige uma equipe composta por, aproximadamente, cinco profissionais, como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista. "Para quem acha que uma entrega de 62 ambulâncias é uma entrega pequena, eu quero falar que cada um desses veículos precisa de cinco tripulantes, então nós estamos falando de uma entrega de 62 ambulâncias tripuladas", disse.

Na cerimônia, marcaram presença os deputados distritais Rogério Morro da Cruz, Pastor Daniel Castro, Joaquim Roriz Neto, Jorge Vianna e Pepa. O deputado federal Gilvan Máximo também discursou no evento de entrega.

Celina destacou, ainda, que os equipamentos desafogarão o atual cenário da capital. “A gente sabe que uma ambulância dessa faz transporte interno entre a nossa rede pública, que leva pessoas para outros hospitais, como o Instituto Cardiológico, como o Hospital da Criança, é tudo feito pela nossa rede pública, então isso com certeza desafogará o SAMU e dará mais agilidade para aquelas pessoas que precisam dessa remoção.”

O deputado distrital Jorge Viana reclamou, no evento, que o processo para adquirir equipamentos para a rede de saúde é burocrático e defendeu que o protocolo tem de ser mudado. "A maior dificuldade da saúde, hoje, que eu posso dizer como parlamentar, é que nós não conseguimos comprar um equipamento no tempo em que há a necessidade, tudo é muito difícil, para a gente comprar um equipamento leva, no mínimo, três anos", disse.

Presente na cerimônia de entrega, a secretária de saúde, Lucilene Florêncio, informou que as ambulâncias serão disponibilizadas em vários hospitais do DF, conforme necessidade de cada região. “Todas as nossas regiões de saúde e hospitais serão contemplados. São 50 ambulâncias brancas (tipo B) e 12 para o Samu. Essas ambulâncias brancas têm mais equipamentos e suporte e são tripuladas com mais servidores. As do Samu são para o atendimento pré-hospitalar, para as emergências nas ruas. Nosso desejo é que o Samu tenha o melhor tempo de atendimento de resposta do país e que essas ambulâncias brancas fiquem concentradas no transporte intra-hospitalar”, detalhou.

Perguntada acerca de planos para futuros investimentos na área da saúde, a vice-governadora respondeu que esse é um trabalho ininterrupto. “O investimento na saúde é contínuo, diário, então toda semana nós temos notícias de investimentos, seja nos nossos hospitais, seja em compras de equipamentos, seja em contratações, o foco é cada dia melhorar a saúde pública aqui o DF e essa é uma grande entrega”, comemorou.

A entrega ocorre dois meses depois da SES-DF ter anunciado, em coletiva de imprensa convocada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), o investimento de R$ 17,8 milhões na compra de 62 ambulâncias para a rede pública do Distrito Federal.

Segundo a chefe da pasta, atualmente, a frota de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) é composta por 38 ambulâncias. Os novos veículos chegam para reforçar a frota e, a depender da necessidade, fazer substituições.

A vice-governadora lembrou, ainda, durante seu pronunciamento, que a região de São Sebastião ganhará seu primeiro hospital e que o governo tem feito contratações, com frequência, de novos profissionais da área. "A gente tem investido muito nas nossas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com equipamentos, investimentos e contratações; o GDF tem feito quase que mensalmente nomeações de servidores públicos da saúde", salientou.

R,8 milhões foram investidos na compra dos veículos (foto: Letícia Guedes)