Homem é condenado a 10 anos por tentativa de feminicídio contra cunhada

Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri de Sobradinho a 10 anos e seis meses de prisão por tentativa de feminicídio após agredir a cunhada. O crime ocorreu no dia 11 de janeiro de 2020, na residência da família, em Sobradinho II/DF. Segundo apontam as investigações, o crime só não foi consumado porque a vítima foi socorrida por vizinhos.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por motivação fútil. Segundo o MPDFT, o autor agrediu a mulher por causa de desentendimentos anteriores relacionados ao desaparecimento de objetos e de dinheiro do interior da residência da família. O ministério aponta, ainda, que o réu usou de dissimulação para atrair a vítima para a parte externa da residência, sob o pretexto de que a irmã a chamava no portão.

O homem deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.