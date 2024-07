Leandro Grass: "Painéis de LED impactam na segurança do trânsito"

A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou o desligamento dos painéis de LED para evitar poluição visual na cidade e acidentes de trânsito. Ao programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (30/7), o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, discutiu a recente decisão judicial que ordena o desligamento dos painéis de LED utilizados para fins publicitários nas vias do Distrito Federal e se mostrou favorável à medida.

Às jornalistas Samanta Sallum e Mariana Niederauer, Grass explicou que a postura do Iphan é de que qualquer intervenção que possa comprometer a integridade e a identidade de Brasília precisa ser cuidadosamente avaliada e regulamentada. "O Iphan tem sempre uma posição de preservação da cidade, das suas características urbanísticas. Então, todas as intervenções que possam, eventualmente, ferir essas características precisam ser avaliadas", afirmou Grass.



Grass sublinhou que a decisão judicial visa suspender a instalação dos painéis até que um estudo mais detalhado seja realizado. "A questão dos painéis, imagino que, o Ministério Público e a Justiça decidiram que fosse suspenso até que ocorra um estudo mais detalhado, pois não só interferem no paisagismo da cidade, nos aspectos de natureza ambiental e da ocupação desse espaço público, mas, fundamentalmente, no trânsito", disse.



Um dos principais argumentos para a suspensão dos painéis é o impacto negativo na segurança do trânsito. "Os painéis impactam na segurança do trânsito, portanto, precisam ser construídos e implementados, caso sejam, com maior segurança e com qualidade técnica", destacou o presidente do Iphan. Ele acrescentou que a Justiça indicou a formação de um grupo técnico para discutir a questão de forma regulada, garantindo que não haja violação ao tombamento da cidade e que a segurança no trânsito seja priorizada.



Segundo ele, o Iphan sempre busca colaborar com o governo do Distrito Federal para garantir a preservação da cidade. "A gente sempre tem uma postura de indicar que a gestão e a preservação da cidade é uma tarefa conjunta entre o Iphan e o governo. Então, de fato, nós em vários momentos provocamos o DER para que fosse construído esse diálogo, que é um diálogo técnico para avaliação de quais tipos de intervenção são possíveis, quais não são, se vai haver um padrão, se não vai haver um padrão, e assim a gente não deixa a cidade à mercê de intervenções aleatórias e que possam ferir as suas características principais", completou.



* Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza