Julho se despede com tempo ensolarado, frio e seco no DF

Bom dia, Brasília! É tempo de tomar cuidados com a seca - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Adeus, julho! Nesta quarta-feira (31/7), último dia do mês, o Distrito Federal amanheceu com pouca nebulosidade, tempo ensolarado e seco, ventos moderados e o clássico friozinho da manhã. Durante a tarde, a expectativa é que as temperaturas aumentem e a umidade fique ainda mais baixa. Portanto, não dispense a hidratação e a proteção solar!

Os cuidados com a seca deverão ser redobrados em agosto, período em que a umidade pode bater os 15%, acendendo o alerta laranja, que indica situação de alto risco devido à condição climática. Também para esse próximo mês é esperada a permanência do frio e da estiagem. Vale lembrar que, hoje, Brasília completa 99 dias sem chuva. Aos poucos, o calor também tomará conta das tardes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Nesta quarta, o DF segue em aviso amarelo, indicando perigo potencial devido à seca. Nas horas mais quentes do dia, por exemplo, a expectativa é que a umidade mínima atinja os 25%, condição considerada preocupante, conforme alertou o meteorologista do Inmet Heráclio Alves.

Pela manhã, a temperatura mínima foi de 15º no Plano Piloto; e a máxima pode chegar ao 27ºC. Já a umidade máxima deve bater os 65%. No DF, os termômetros também registraram mínima de 15ºC e a máxima pode alcançar os 29ºC; a umidade fica entre 25% e 65%.

Alerta

Devido à baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde, como manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Além disso, deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia e ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar incêndios e queimadas.