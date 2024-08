Si Bobiá a Gente Pimba é campeã do DF pela Federação de Quadrilhas Juninas

A quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba levou a melhor na grande final da Federação das Quadrilhas Juninas (FequajuDFE), e se consagrou campeã do Distrito Federal pela entidade. O grupo conquistou o primeiro lugar com o espetáculo "Entre a labuta e a devoção, as mãos que constroem o meu São João", criado em 2023 e aprimorado neste ano. O resultado foi anunciado na madrugada da última segunda-feira (29/7), na Praça do Trabalhador, em Ceilândia. As juninas Sabugo de Milho, de Taguatinga, e Paixão Cangaço, de Águas Lindas, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O espetáculo da Pimba transmitiu uma importante mensagem de simplicidade, resiliência e superação. O grupo entrou no arraial com 36 pares, um marcador e 12 figurantes. "Foi um tema muito especial. Falamos sobre a simbologia das mãos. Mãos que podem atirar pedras, mas também podem oferecer afeto, acolhimento; mãos do povo trabalhador que desata o nó todo dia neste Brasil. Podem ser mãos de comunhão, empatia e fé. A noite de ontem foi mágica. Não eram apenas os pares brincando no arraial, mas toda a arquibancada", relatou Claudeci Martins, presidente e marcador da Pimba.

Si Bobia a gente Pimba - Campea 2º Candangão de quadrilhas Juninas do DF e Entorno.

Um dos momentos mais marcantes da encenação foi a representação de profissões importantes do cotidiano, como feirantes, médicos, professores, motoristas e garis. "Naquele momento, sentimos que as pessoas se emocionaram ao ver os trabalhadores que desatam o nó dessa nação. Sabíamos que esse abraço do público seria nosso combustível. Ver as arquibancadas lotadas foi emocionante, um carinho que a Pimba soube retribuir muito bem. Foi uma magia sem igual", acrescentou Claudeci.

Si Bobia a gente Pimba - Campea 2º Candangão de quadrilhas Juninas do DF e Entorno.

A Pimba passou por um processo de renovação do quadro de brincantes neste ciclo. "Foi um ano desafiador. Sabemos que anos de renovação não são fáceis, pois precisamos adaptar as pessoas novas à forma como a Si Bobiá a Gente Pimba trabalha. Foram muitas madrugadas de ensaios e dias cansativos, especialmente na última semana, mas estávamos focados em trazer o troféu. A apresentação foi encantadora e leve. Conseguimos, de fato, levar tudo que queríamos para dentro do arraial", explicou Renata Martins, brincante da quadrilha.

Si Bobia a gente Pimba - Campea 2º Candangão de quadrilhas Juninas do DF e Entorno.

Noivos estreantes

Entre os muitos desafios enfrentados pela quadrilha este ano, esteve a missão de encontrar os novos noivos do grupo, posição ocupada por anos com brilhantismo pelos artistas Felipe Dias e Lethicia Silva. "Receber essa honra de uma quadrilha do porte da Si Bobiá, com mais de 30 anos de história, é indescritível. Metade da minha vida foi dedicada a essa quadrilha e a esse movimento. Esse desafio se tornou um aprendizado porque é como se zerasse tudo. Temos que reaprender muitas coisas. E também há a confiança do grupo. É uma honra, mas também uma responsabilidade enorme. Senti-me lisonjeado. Foi uma temporada mágica, de muito aprendizado, luta e garra", compartilhou Misael Gomes, noivo da quadrilha campeã.

Si Bobia a gente Pimba - Campea 2º Candangão de quadrilhas Juninas do DF e Entorno.

"Foi uma honra receber a missão de ser a noiva da Pimba, ao mesmo tempo em que foi um grande desafio. Não é uma tarefa fácil, dada a potência da quadrilha e o que ela representa. É preciso estar em constante evolução e amadurecimento. Mas também é muito gratificante receber o apoio das pessoas, que confiam e se espelham em você. É ótimo, mas também dá um grande medo. Dizem que o medo é o caminho para a coragem. É necessário muita coragem para assumir um papel como este. Este foi o meu primeiro ano como noiva e estou aprendendo a ser. É desafiador, mas estou comprometida a dar o meu melhor, sempre escutando as críticas e evoluindo constantemente pela minha quadrilha", revelou Marah Leão Castro, noiva da Pimba.

Si Bobia a gente Pimba - Campea 2º Candangão de quadrilhas Juninas do DF e Entorno.

32 anos de história da Pimba

A Pimba coleciona vários títulos ao longo de sua história. O grupo é tricampeão do Centro-Oeste pela Confebraq, campeão do Sesi/Rede Globo, octacampeã da LinqDFE e campeã nacional da Confebraq. Ao longo dos 32 anos de existência, o grupo já recebeu centenas de brincantes e marcou a história do Distrito Federal. É difícil encontrar um quadrilheiro que não tenha passado pelo grupo. Mas o que é ser Pimba? Para Raul Miranda, brincante da quadrilha, ser Pimba é entender a grandeza do movimento junino. "Ser Pimba é segurar a mão de cada integrante e ir até o final dessa jornada, sem soltar a mão de ninguém. Sou muito grato por fazer parte dessa família, que faz bem a tanta gente. Tenho muito orgulho em dizer que sou Si Bobiá, pois essa grande família é capaz de transformar vidas por onde passa".











































Sabugo vice-campeã

A Sabugo de Milho, de Taguatinga, conquistou o vice-campeonato na grande final da FequajuDFE com o espetáculo "O amor é filme e Deus o grande espectador". O tema também celebrou os 10 anos do grupo, levando o público a uma apresentação leve e descontraída. "Foi uma conquista muito importante para a nossa história. Viemos de uma sequência de vitórias e reconhecimentos. Esse vice-campeonato veio com tudo. Trouxemos uma história de cinema, com a intenção de prender o público como um filme que cativa o espectador, e conseguimos atingir o objetivo com essa ideia inovadora", comemorou Juão Marques, presidente do grupo.

Sabugo de Milho - Vice Campea - 2º Candangão de quadrilhas Juninas do DF e Entorno.

Durante o circuito, a quadrilha entrou para a história como a primeira do Centro-Oeste a levar 62 pares para uma etapa competitiva. "É a temporada mais vitoriosa da Sabugo. Durante toda a competição da Federação, acumulamos 11 troféus, entre premiações gerais e individuais, com destaque para melhor marcador e melhor casal de noivos. Concluímos este ciclo muito orgulhosos do que fizemos. Trouxemos um trabalho diferente do que costumávamos apresentar. Levamos uma grande quantidade de casais para a quadra e usamos uma trilha sonora diferenciada, fora do comum junino de Brasília. Também trouxemos uma personagem de noiva que vai na contramão dos personagens tradicionais trabalhados na cidade, e deu certo. Foi um espetáculo amado pelo nosso grupo, e parte o coração ter que parar de dançá-lo", explicou Alexandre da Silva Marques, o Xandão, marcador da Sabugo.

Sabugo de Milho - Vice Campea - 2º Candangão de quadrilhas Juninas do DF e Entorno.



No início dos ensaios da Sabugo, o coreógrafo Leandro Mota enfrentou um problema de saúde e ficou hospitalizado por mais de 40 dias. "Foi um baque enorme. Tive uma infecção na medula. Estava com uma expectativa muito grande por ser uma temporada comemorativa de 10 anos da quadrilha. Quando essa situação surgiu, fiquei sem saber como colocar o espetáculo em quadra. Então veio a ideia de fazer as coreografias no hospital com alguém da quadrilha, e essa pessoa teria a missão de repassá-las nos ensaios. Eu passava as coreografias falando e movimentando a parte superior do corpo, e os meninos aprendiam e transmitiam ao grupo. Quando saí do hospital, comecei a colocar a coreografia nos desenhos coreográficos. Posso dizer que 80% da produção foi feita no hospital. Esta foi, de fato, uma temporada de resiliência e superação. Saiu exatamente como queríamos e planejamos", relatou o bailarino.



















Paixão Cangaço se despede do movimento junino

Encerrar uma trajetória de 16 anos com chave de ouro foi o que a Paixão Cangaço, de Águas Lindas de Goiás, fez ao conquistar o terceiro lugar com o espetáculo "Encontros e Partidas". A apresentação marcou a despedida do grupo dos arraiais. "Nossa apresentação foi um misto de gratidão e alegria. Foram anos de muita dedicação, ensaios intensos e, acima de tudo, muito amor pela dança e pela cultura. Cada ensaio, cada passo, cada sorriso e cada momento compartilhado ficará para sempre em minha memória. Não foi apenas um grupo de quadrilha, foi uma família. Juntos, vivemos momentos inesquecíveis, enfrentamos desafios e celebramos conquistas. A apresentação de domingo foi marcante. A energia contagiante, a emoção dos integrantes e o brilho nos olhos do público foram as recompensas mais valiosas que poderíamos ter", lembrou Jean Moraes, noivo da Paixão.

Paixão Cangaço, de Águas Lindas de Goiás.

“É inegável que todos os ciclos tenham início, meio e fim, mas quem diria que este seria o meu ciclo na Paixão. Em 2022 eu iniciei, em 2023 posso dizer que foi o meio, e 2024 seria o fim. Na Paixão Cangaço, eu aprendi a ser de fato quem eu sou: dançarino, artista e brincante. Evoluí muito nesse período e agradeço imensamente ao Fábio de 2022 por ter tomado esta atitude e persistido no seu amor pela dança. Eu ganhei uma família e um lar para ter afago e manter o coração quentinho em momentos difíceis”, compartilhou o quadrilheiro Fábio Sales.

















Confira o resultado da grande final



1. Si Bobiá a Gente Pimba - 220,00

2. Sabugo de Milho - 219,80

3. Paixão Cangaço - 219,05

4. Elite do Cerrado - 218,75

5. Sanfona Lascada - 218,53

6. Êta Lasquêra - 218,28

7. Aquarela Nordestina - 218,13

8. Segue o Fogo - 216,75

9. Pula Fogueira - 215,63

10. Triscou Queimou - 214,45

Sucesso de público

O Candangão Junino recebeu milhares de pessoas. Por onde passou, nas Regiões Administrativas do Cruzeiro, Planaltina, Samambaia e Ceilândia, as arquibancadas estiveram lotadas, com centenas de pessoas em frente ao telão para conferir as apresentações em diversos momentos. De acordo com os organizadores, na grande final foram mais de 7 mil pessoas por noite. “Durante toda a final, todas as arquibancadas estavam lotadas, inclusive a área do telão interno e externo. Ceilândia encerrou o circuito com chave de ouro, digna de cidade nordestina do Distrito Federal. Vejo um grande sucesso. As quadrilhas juninas realizaram vários espetáculos lindos que ficarão na memória e na lembrança de cada criança e cada pessoa que assistiu ao espetáculo. Foi muito bonito, e na Ceilândia foi algo fora do comum. As pessoas nem saíam das arquibancadas para não perderem os lugares”, afirmou Robson Vilela, presidente da FequajuDFE.