Quadrilha Pau Melado é campeã do Distrito Federal pela União Junina

“A força, a fé do povo nordestino na figura do vaqueiro e da mulher sertaneja”. Foi com este espetáculo que a Quadrilha Pau Melado, de Samambaia, se consagrou campeã de Brasília no IX Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas, promovido pela União Junina do Distrito Federal e Entorno (União Junina DFE). O resultado foi divulgado na noite do último domingo (14/7), na grande final da entidade, realizada no estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia Sul. Agora, o grupo vencedor se prepara para representar a capital federal no 9º Campeonato Brasileiro, promovido pela Confederação Nacional das Quadrilhas Independentes (Conaqji), que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de julho, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, Sergipe. Em segundo e terceiro lugar ficaram as juninas Arrasta Pé e Arcanjos do Cerrado, respectivamente.

A Pau Melado entrou no arraial com 60 pessoas, entre brincantes, dançarinos e equipe de produção. O espetáculo celebrou os 25 anos de história do grupo, que sempre defendeu as raízes nordestinas e a resistência da cultura popular em Brasília. “Foi uma disputa bastante desafiadora. Na grande final, trouxemos a quadrilha completa, com cenário e todos os elementos. Enaltecemos a tradição do que é o movimento junino, com coreografias a todo momento, com brincadeiras, trejeitos e cacoetes coreográficos. Sempre defendendo a nossa raiz”, contou Hamilton Tatu, presidente da Pau Melado.

Com a vitória, o grupo se tornou 11 vezes campeão do Distrito Federal, sendo 3 pela Liga de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (LinqDFE), quatro no extinto concurso Sesi Rede Globo e quatro pela União Junina DFE. Já a nível nacional, o grupo foi 5 vezes campeão do Arraiá Brasil pela Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilha Juninas (Confebraq) e duas vezes no Campeonato Brasileiro realizado pela Confederação Nacional das Quadrilhas Juninas Independentes. “No nacional, vamos investir em personagens marcantes da cultura popular. Aqueles que representam a tradição e a raiz nordestina. A gente pode até não ganhar em Aracaju, mas temos certeza de que o público vai se apaixonar. A Pau Melado traz o traço do que é o verdadeiro São João e mantém viva a identidade de Brasília, que é a nossa Arriúna”, afirmou Hamilton.

História e trabalho social

A Pau Melado foi fundada em 1999 por um grupo de amigos da quadra 106, em Samambaia, e ao longo dos anos, para além dos espetáculos nos arraiais, assumiu também um papel de transformação social com pessoas em vulnerabilidade na Samambaia. O trabalho tem sido reconhecido dentro e fora de Brasília. “Hoje a Pau Melado faz parte do Instituto Amigos do Bem, que oferece diversas atividades às crianças e jovens da comunidade. Eles aprendem balé, judô, futebol, forró, ginástica, jiu-jítsu e outras. Eu posso dizer que somos a única quadrilha junina do Brasil que tem dentro do seu instituto outras modalidades culturais e promove ações de profissionalização das mães”, explicou Tatu.





Arrasta Pé vice-campeã

Com o tema “Auto da Compadecida”, inspirado na obra do saudoso escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, a quadrilha junina Arrasta Pé, da comunidade do Vale do Amanhecer, em Planaltina, encantou o grande público das arquibancadas de Samambaia e conquistou o vice-campeonato. Vitória bem recebida pela quadrilha estreante no circuito de competições profissionais.

“A gente tem uma história longa, com 15 anos de existência e competições em escolas, mas em competição profissional, é a primeira vez. Fomos na cara e na coragem, mas com vontade de entregar o melhor. Em nenhum momento, imaginávamos que fossemos ter o resultado que tivemos. Quando veio o resultado, não conseguimos segurar a emoção. A gente nunca dançou em campeonato e chegar na primeira participação e levar tantos prêmios e ser a segunda melhor quadrilha foi inexplicável. Foi uma experiência surreal. Foi uma vitória de grupo”, relatou o noivo da Arrasta Pé, Thiago Oliveira.

Assim como a Pau Melado, a Arrasta Pé se prepara para representar o Distrito Federal no Festival Gonzagão Nacional, que será realizado nos dias 3 e 4 de agosto, em Fortaleza, no Ceará. “É uma responsabilidade imensa. Estaremos representando Brasília e Planaltina, de que temos muito orgulho. A gente vai chegar lá para tentar conseguir o máximo que puder. Vamos entregar a nossa alma e o nosso coração, como fizemos no Gonzagão aqui no DF. Não faremos diferente no quesito de alegria, de energia e de objetivo. Temos certeza de que vamos chegar muito maiores e melhores do que estávamos. Nessas duas próximas semanas, teremos muito trabalho para chegar lá e representar com orgulho o nosso trabalho. Vamos para ganhar”, ressaltou Thiago.





Arcanjos do Cerrado em terceiro lugar

A quadrilha Arcanjos do Cerrado, do Recanto das Emas, conquistou o terceiro lugar na União Junina DFE com o espetáculo "A fantástica fábrica de rapaduras". “Para a gente, foi uma grande vitória. Tem um sabor de primeiro lugar. Nós já estamos dançando há 11 anos e foi a primeira vez que tivemos a oportunidade de competir. É bem diferente e emocionante ter tanta gente nos assistindo e ter o carinho do público. O nosso sonho era estar entre as 10 finalistas e fomos além disso. Estamos orgulhosos e felizes”, disse Vanessa Camilo Machado, presidente da quadrilha.

A Arcanjos nasceu em 2013 e é a única quadrilha em atividade do Recanto das Emas. “Esta não é uma vitória só nossa. É do Recanto das Emas. Está todo mundo feliz! Principalmente os moradores da comunidade. Estamos ocupando os pódios das quadrilhas do Distrito Federal e mais que o prêmio, estamos levando cultura e transformação para as famílias dos mais de 50 jovens da quadrilha”, reforçou Vanessa.

Sucesso de público

O IX Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas marcou recorde de público este ano, com arquibancadas lotadas durante as etapas do concurso. Somente na última edição, realizada em Samambaia Sul, o espaço precisou de adaptações para atender ao número de pessoas que foram prestigiar as apresentações das dez quadrilhas finalistas. “Foi mais do que o esperado. Cada etapa foi abraçada pelo público de forma maravilhosa e isso nos encheu de orgulho, principalmente pelo trabalho que foi realizado. Ver as pessoas lotando a arena, e até esticando o pescoço nas grades do lado de fora para assistir às apresentações, foi emocionante. Foi digno de uma final. Todos estão de parabéns. Conseguimos levar grandiosos espetáculos nas cidades por onde passamos e transmitir alegria ao público. Só gratidão!”, ressaltou o presidente da União Junina DFE, Joanivaldo Pereira do Nascimento.





