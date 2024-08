Grupo cibercrimonoso criava perfis falsos para extorquir dinheiro

Um grupo cibercriminoso envolvido em extorsão e associação criminosa que atuava no Distrito Federal (DF) foi alvo de operação na manhã desta quinta-feira (1º/8). A Polícia Civil do DF (PCDF) cumpriu três mandados judiciais expedidos pela 3ª Vara Criminal de Brasília, sendo dois mandados de Busca e Apreensão e um Mandado de Prisão Temporária. As investigações da operação, denominada "Operação Digital Illusion", foram iniciadas em outubro de 2023, após uma vítima, figura pública, registrar uma ocorrência de possível crime de extorsão.

A investigação foi complexa e durou quase um ano, isso porque, segundo a PCDF, o grupo cibercriminoso utilizava diversos números de telefone e aparelhos para dificultar a rastreabilidade. Durante o período, a Polícia Civil identificou e monitorou os principais suspeitos, culminando na ação desta quinta.



Modus Operandi

Segundo a PCDF, os criminosos utilizavam informações pessoais das vítimas, obtidas por meio de perfis falsos nas redes sociais e contatos telefônicos, para extorquir dinheiro, ameaçando divulgar conversas e informações comprometedoras. A operação envolvia a utilização de múltiplos números de telefone e aparelhos, dificultando a rastreabilidade. O grupo era organizado, com membros desempenhando diferentes funções, desde a obtenção de informações até a execução das extorsões.

Um dos investigados, uma mulher trans de 23 anos, utilizava tanto o nome masculino quanto feminino, criando perfis falsos para executar as extorsões.

Os envolvidos serão investigados pelos crimes de extorsão, cuja pena máxima é de 10 anos, e associação criminosa, que tem pena máxima de 3 anos. A corporação destacou que os suspeitos não tinham antecedentes criminais.