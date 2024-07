Grupo criminoso que furtava veículos e trocava por drogas é alvo de operação

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 3ª Delegacia de Polícia, localizada no Cruzeiro, realizou a Operação Parada Obrigatória nessa quarta-feira (24/7). Durante a ação, 25 pessoas foram indiciadas pelos crimes de associação criminosa, de furto e de receptação de veículo, três delas foram presas e 19 veículos recuperados. As vítimas do grupo são as locadoras de automóveis estabelecidas no SIA Sul.



Segundo a corporação, as investigações apontam que os automóveis eram levados pela associação à fronteira da Bolívia para serem trocados por drogas. Dentre os presos estão o líder do grupo, que recrutava as pessoas para locarem os veículos nas lojas do SIA, e os suspeitos que conduziam os veículos para Cuiabá/MT e fronteira boliviana.

Foram realizados cumprimento de mandados de busca e apreensões e mandados de prisões nas cidades de Ceilândia, Riacho Fundo I, e nas cidades goianas do Entorno, Valparaíso, Céu Azul, Pedregal e Cristalina. Houve também a apreensão de 24 rastreadores e bloqueadores veiculares GPS retirados de veículos furtados.