Bruxismo em crianças pode estar relacionado ao estresse, diz especialista

A importância de uma boa higienização bucal das crianças foi um dos pontos debatidos com a odontopediatra, Ianara Pinho, durante o programa CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (1/8). Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, a especialista também mencionou que é muito comum as crianças serem acometidas por bruxismo, e questões respiratórias podem ser um dos motivos.

De acordo com Ianara, em geral, as crianças começam a adquirir coordenação motora para fazer a escovação sozinhas após os sete anos, por isso é sempre importante que os pais auxiliem os filhos durante a tarefa. “Mas além da escovação, é necessário desenvolver a consciência dos pequenos sobre a importância de escovar os dentes”, pontuou.

Segundo a odontopediatra, para os bebês que ainda não têm dentes, higienizar a gengiva (sem dentes), como era feito antigamente, com gaze e água mineral várias vezes ao dia, não é muito recomendado. “Existem fatores protetores nas gengivas que são removidos com essa limpeza. É claro que, quando a língua do bebê estiver mais esbranquiçada por conta da amamentação, podemos fazer a limpeza uma ou duas vezes na semana”, pontuou.

Bruxismo

Outra pauta do programa foi o acometimento de bruxismo — ato de ranger os dentes, principalmente durante o sono — em crianças. Ianara contou que isso é muito comum e explicou os motivos. “O primeiro deles está relacionado às questões respiratórias. Crianças com problemas respiratórios têm maior tendência ao bruxismo. Fatores emocionais também podem influenciar, como quando a criança está passando por uma mudança significativa, como a troca de escola, separação dos pais ou a chegada de um irmão. Esses são fatores que geram estresse e podem desencadear o bruxismo”, finalizou.

