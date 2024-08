Brasília ganha novo ponto turístico com Marco Zero no Buraco do Tatu

O Marco Zero foi redescoberto durante a reforma do Buraco do Tatu - (crédito: Ed Alves CB Press )

Em solenidade com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB), a capital do país ganhou um novo ponto turístico na manhã desta quinta-feira (1/8). Durante as obras de restauração do pavimento asfáltico em concreto do Buraco do Tatu — passagem de 700 metros que liga os eixos rodoviários Norte e Sul, no Plano Piloto — a estaca de ferro que sinaliza o início da construção de Brasília foi reencontrada e, agora, confirmado por técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), embasados em documentos do Arquivo Público, a marcação no solo e nas paredes da passagem, se somará aos outros pontos turísticos da capital.

O trânsito no local foi liberado por volta das 10h30 desta manhã, após permanecer fechado para reformas por quase um mês. O pavimento original, da época da construção de Brasília, estava degradado e com vida útil ultrapassada após 60 anos de uso. Foram investidos cerca de R$ 2 milhões nas obras de recuperação.

As placas de concreto danificadas foram trocadas por novas e o material antigo das juntas de dilatação — que unem essas placas — foi substituído por um selante com durabilidade prevista de dez anos. Os serviços incluíram a lavagem das paredes azulejadas e do teto do Buraco, além de limpeza e desobstrução de todas as caixas de drenagem da passagem.

Antes da reabertura, Ibaneis passeou pelo acesso e ouviu de Adalberto Scigliano, superintendente do arquivo público do DF, a história de quando a estaca de ferro foi anexada exatamente no ponto que cruza os dois Eixos. "A gente fica muito feliz de poder contar a história da Capital da República que tanto nos encanta e encanta a todos que vêm de todo o Brasil todo nos visitam; É mais um ponto turístico para a cidade. Aos domingos, quando o Eixão estiver fechado, certamente as pessoas vão passar por aqui para poder fazer essa visita maravilhosa", celebrou o chefe do Executivo.

O superintendente do arquivo público do DF falou sobre o esforço de levantar documentos originais preservados da época da construção para tornar a sinalização viável. “Essa estaca foi fincada em 1957 pelo engenheiro e topógrafo Joffre Mozart Parada, que, corajosamente, aceitou o desafio de Israel Pinheiro, uma vez que a equipe de engenheiros estava temerosa em estabelecer o dado local original chegou-se a levantar a possibilidade de marcar-se em qualquer lugar, mas Augusto Guimarães, que era o diretor responsável, falou” ‘não, precisamos de certeza” e então Joffrey foi chamado e aceitou o desafio; partir disso, tudo que se vê em Brasília foi determinado exatamente por esse ponto”, ensinou.

Para o superintendente, a sinalização é um ato que cruza o passado com o futuro. "A partir de agora, todos que passarem aqui, vão saber que foi aqui, exatamente nesse local, que nasceu Brasília. Isso nos enche de orgulho e é por isso que é tão prazeroso trabalhar no Arquivo Público.", declarou Adalberto.

O governador declarou que a reforma era de extrema importância e comemorou a reabertura. “Era, sem dúvidas nenhuma, uma reforma necessária, mais de 60 anos do buraco do Tatu, um ponto de Brasília que tem um fluxo muito grande de pessoas, são 150 mil motoristas que passam aqui diariamente e parabéns ao pessoal do DER, que fez uma obra maravilhosa, em um prazo muito curto, 30 dias para essa reforma.”



Durante a reabertura da passagem, Ibaneis foi questionado sobre a possibilidade de execução de outras reformas como a do Buraco do Tatu: "Nós estamos, agora, com um projeto em fase avançada e a gente espera lançar, até o início do próximo ano, a reforma da Ponte JK. Já reformamos a (ponte) Honestino Guimarães, fizemos reformas em todas as tesourinhas de Brasília, e a gente vem tendo um cuidado muito grande junto com a NovaCap e o DER para manter a cidade funcionando plenamente e restaurando todos os pontos dessa cidade".

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), o mês de julho foi escolhido para realizar a reforma em função das férias escolares, uma vez que, no local, o trânsito normalmente fica mais tranquilo nesta época.