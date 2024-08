Mulher de 65 anos e uma criança são atropeladas na W3 Sul

Uma mulher de 65 anos e uma criança foram atropeladas na tarde desta quinta-feira (1/8), na Quadra 514 da W3 Sul.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada. As vítimas teriam tentado atravessar o cruzamento achando que o sinal estava fechado para os carros. Uma condutora não as viu e acabou atropelando as duas.



A senhora foi encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com dores, mas estável, a criança ficou aos cuidados do filho da mulher. A condutora de 50 anos fez o teste do bafômetro, sendo o resultado negativo.