Dois atropelamentos deixam vítimas no DF; um homem está em estado grave

Na manhã desta quinta-feira (18/7), um homem, de aproximadamente 38 anos, foi atropelado por um carro em Sobradinho, próximo ao Balão da Rodoferroviária. Desorientado e com sinais de trauma no crânio, ele foi transportado em estado grave ao hospital regional da região.

No Setor de Mansões, em Sobradinho II, uma mulher, 33, também foi atropelada por um veículo, um Jeep/Renegade, demandando duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O caso ocorreu na noite de quarta (17/7). Ela queixava-se de dores na mão, no quadril e na perna direita.

A vítima foi atendida no protocolo de trauma e transportada, consciente e orientada, ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). A condutora do veículo, de 64 anos, estava no local do acidente, queixava-se de sensação de desmaio e palpitações. Atendida pelos socorristas, ela não precisou ser levada ao hospital.