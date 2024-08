Vídeo mostra que incêndio no Setor O de Ceilândia foi criminoso

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem jogando líquido, e, em seguida, atendo fogo em um carro, na noite dessa quarta-feira (31/8), no Setor O de Ceilândia. As chamas se espalharam de forma rápida para várias carcaças de veículos e atingiram alguns estabelecimentos.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 22h26 e empenhou 7 viaturas para controlar o fogo. As equipes de socorro desenvolveram linhas de combate e conseguiram conter e controlar as chamas por meio de ataque direto, ataque indireto e com uso de espuma. Em seguida, foi feita avaliação estrutural e combate aos pontos quentes.



A corporação informou que no local foram encontradas várias carcaças de veículos em chamas, assim como outros objetos. "São estabelecimentos onde há muito material derivado de petróleo e com queima rápida", disse em nota.



Os danos se restringiram aos estabelecimentos comerciais. Segundo o CBMDF, não houve vítimas. Foram acionadas as perícias do CBMDF e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Os proprietários e a Polícia Militar do Distrito Federal também compareceram ao local.



Veja as imagens: