Em evento do TCDF, autoridades debatem implementação da tarifa zero no DF

Em evento do TCDF autoridades discutem implementação da tarifa zero no DF - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) debate a implementação da tarifa zero no transporte público durante o Encontro Nacional de Controle Externo em Mobilidade Urbana (EnceMob), realizado entre 29 de julho até hoje (1º de agosto). No terceiro e último dia do evento, foram apresentadas experiências de municípios que adotaram a gratuidade no transporte público.

Na quarta-feira, o evento contou com a presença de Celso Haddad Lopes, presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT) de Maricá-RJ, e de Carlos de Carvalho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). As apresentações foram mediadas por Marcelo Balbio, secretário-geral de Controle Externo do TCDF.

Celso Lopes destacou que a tarifa zero deve ser considerada um direito social essencial para quem depende do transporte urbano. Ele compartilhou a experiência de Maricá, que implantou o modelo há uma década, e afirmou que serviços públicos como moradia, educação, saúde e transporte devem ser vistos como investimentos, não apenas como gastos públicos.

O presidente da EPT de Maricá também enfatizou que a implementação da tarifa zero no Distrito Federal não deve ser feita de forma abrupta e universal. Segundo ele, é necessário um planejamento detalhado e estudos prévios para garantir um crescimento gradual e sustentável.