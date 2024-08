Polícia prende motorista que atropelou e matou jovem em Brazlândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deteve, nesta quinta-feira (1/8), o condutor do veículo que atropelou e matou um jovem de 20 anos na noite de quarta-feira (31/7). O acidente ocorreu na rodovia BR-080, no Incra 6, nas proximidades do Pesque Pague Nova Opção, em Brazlândia.



Depois da colisão, o motorista fugiu dirigindo. Porém, uma das placas de seu automóvel ficou no local, o que permitiu que fosse identificado e localizado.



O acusado foi preso por agentes da 18ª Delegacia de Polícia Brazlândia. Ele responderá por homicídio culposo.