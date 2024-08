Santa Maria ganhará nova Feira Central e pavimentação asfáltica na QR 119

O governador Ibaneis Rocha (MDB) esteve, na manhã desta sexta-feira (2/8), no estacionamento da Feira Central de Santa Maria para assinar ordens de serviço que autorizaram o início das obras de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QR 119 e a construção da Feira Central permanente de Santa Maria.

Responsável pela fiscalização das obras, a Novacap informou que o investimento para a construção da nova feira será de quase R$ 12 milhões e que o local deve ser entregue em 10 meses. No caso da pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, a obra deve durar seis meses e os os valores ficarão em torno de R$ 3,7 milhões.

Sobre o centro comercial, Ibaneis disse que, junto à Novacap, o projeto já era trabalhado há um tempo. "É uma demanda que existia desde o início do mandato e nós nos comprometemos com isso, junto à Novacap, a entregar esse novo equipamento público. Eu sou suspeito para falar sobre feiras, porque sou apaixonado por feiras, comecei minha vida como feirante, vendendo verduras lá no interior do Piauí, então eu tenho carinho pelos feirantes e vou cuidar de todas as feiras do DF com muito amor", declarou o chefe do Executivo.

O governador informou que na quadra 119 haverá um trabalho completo de infraestrutura. "É todo um trabalho de infraestrutura que será feito para poder entregar essas quadras que talvez sejam as últimas que não tenham infraestrutura aqui em Santa Maria", detalhou. Ele também comentou sobre as outras obras que estão sendo realizadas na região administrativa. "Nós estamos com uma UBS em construção, iniciamos a feira e vamos para a quadra 119. Estamos fazendo mais uma via de acesso ali na BR-040 para facilitar o trânsito para as pessoas se dirigem ao Distrito Federal. São inúmeras obras que estão sendo feitas desde o início do nosso mandato", disse.

Presente na solenidade de assinatura, Fernando Leite, presidente da Novacap, classificou o projeto da feira como “moderno”. Ele informou que o centro comercial contará com, aproximadamente, 102 boxes, com individualização do fornecimento de água e de energia elétrica. “Nós temos um planejamento para fazer essa obra em 10 meses; a empresa responsável será a Olimpo, com um alto padrão de qualidade”, prometeu.

O administrador da região administrativa, Josiel Neto, celebrou as assinaturas e declarou que esse era um momento sonhado há décadas. “Hoje é dia de festa para Santa Maria, hoje estão iniciando duas obras muito importantes para a nossa cidade: a da quadra 119, que é um pedido antigo daquela comunidade, que sofre muito com a poeira e com a lama no período de chuva, e também a ordem de serviço da nossa feira permanente de Santa Maria, pedido muito antigo, que, agora, está saindo do papel”, disse.

Josiel ainda aproveitou a oportunidade para anunciar aos feirantes que acompanharam assinatura que o galpão em que a esterilização da feira está localizada atualmente será destinado a outras atividades, que serão decididas por meio de audiências públicas. “Tenho recebido muitas demandas relacionadas a esse galpão e quero comunicar que a administração e GDF trabalham ouvindo a comunidade, então a gente vai realizar audiências públicas, para que possamos decidir juntos o que que nós vamos implantar nesse espaço. Não é a administração que vai tomar essa decisão sozinha, é junto com a comunidade que a gente vai decidir o que vai ser implantado nesse espaço que existe hoje”, explicou.