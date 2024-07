Ibaneis inaugura obras de drenagem e pavimentação no Guará II

O governador Ibaneis Rocha (MDB) esteve, na manhã desta quinta-feira (25/7), na Avenida Guará para inaugurar a obra de pavimentação e drenagem realizada em oito quadras do Guará II. Segundo o GDF, foram investidos cerca de R$17 milhões nos serviços de infraestrutura.

No evento de lançamento, também estiveram presentes o deputado federal Gilvan Maximo (Republicanos), o deputado distrital Hermeto (MDB), o secretário de governo do DF, José Humberto Pires, o secretário da Pessoa Com Deficiência, Flávio Santos, Hélvia Paranaguá, secretária da educação, além do presidente da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), Izidio Santos Junior e do administrador da região, Arthur Nogueira.

Durante seu pronunciamento, o chefe do Executivo elogiou a Região Administrativa (RA) afirmando que é uma cidade de comércio forte, com bons empresários e que abriga uma das melhores feiras do DF. “São R$360 milhões de investimentos em uma cidade onde as pessoas diziam que não precisava de nada e, por isso, não faziam nada. Agora, a gente está dando retorno a todos os moradores desse local e eu tenho certeza que nós ainda temos muitas entregas pra fazer aqui", comemorou.

Ibaneis também lembrou que viveu muitos anos no Guará e elogiou o trabalho da Agência. “O trabalho da Terracap tem sido muito importante para o desenvolvimento econômico e social do DF. A prova está aqui, no investimento que foi feito nessas quadras do Guará.”

O deputado federal Gilvan Maximo elogiou o trabalho do governador e lembrou o antigo cenário da RA. "Ibaneis mudou a história dessa cidade, que vivia nas trevas, no sofrimento, faltava água, tinha racionamento de água na cidade, até isso nós tínhamos, torneiras vazias, e com o governador Ibaneis nunca faltou água, nunca faltou obra, nunca faltou trabalho social para as pessoas; são R$360 milhões de investimentos só aqui e R$17 milhões nessa obra", disse.

O deputado distrital Hermeto declarou que há cerca de três anos o cenário era completamente diferente na região. "Era tudo escuro, cheio de mato. Que transformação foi essa? Não tem como mensurar isso aqui, em um espaço tão curto de tempo", o deputado finalizou declarando que Ibaneis transformou a cidade e elogiando o governo.

Segundo a Terracap, além dos R$17 milhões, nos últimos anos, já foram investidos R$ 9 milhões em serviços de infraestrutura no endereço. As obras finalizaram a pavimentação das QEs 44, 56 e 58, bem como a conclusão, nas QEs 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, dos estacionamentos previstos no projeto urbanístico e a drenagem pluvial, com ramais de ligação e captação (bocas de lobo). Isso inclui a infraestrutura da QE 56, doada como Área de Regularização de Interesse Social (Aris) à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab).

Izidio Santos, presidente da Terracap, informou que há projetos para novas obras em andamento. "Nós vamos fazer, aqui, algumas praças, se não me engano são 11 praças, e a gente está finalizando o projeto delas, para que ele possa ser executado, também. Isso, futuramente, será mais uma entrega, isso traz dignidade, traz melhoria na qualidade de vida para todos os moradores", destacou.

Arthur Nogueira, administrador da RA, declarou que é uma alegria receber a obra e notar o investimento e, consequentemente, o desenvolvimento do Guará. "A primeira reunião que eu fiz aqui, em janeiro, foi nessa quadra e não tinha absolutamente nada. Me reuni aqui com mais ou menos 100 pessoas, fizemos o compromisso e hoje estamos fazendo a entrega. Isso é muito importante. Eu tenho visitado as casas e conversado com os moradores quase toda semanas, a comunidade está muito prazerosa de se ver." O administrador informou que há um planejamento para investir mais de R$4 milhões na construção de praças e parques no Guará.