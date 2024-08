Motociclista de 27 anos morre após acidente na via Estrutural

Um motociclista de 27 anos morreu, na manhã desta sexta-feira (2/8), após sofrer um acidente na Via Estrutural, em frente ao Castelo Forte, na altura de Vicente Pires. Segundo o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem teria sofrido uma queda, mas a dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

As equipes de socorro foram acionadas por volta das 6h20 e empenharam duas viaturas para prestar o socorro. Contudo, no local da emergência encontraram a vítima, que conduzia a Moto Honda CBX 250, de cor vermelha e foi identificada pelas siglas P. H. A. S, já em parada cardiorrespiratória, sendo atendida por duas militares do CBMDF, que passavam pelo local na hora do acidente.

Os socorristas tentaram reanimar o homem, mas o óbito foi declarado no local pelo médico do SAMU que auxiliou o CBMDF no atendimento.