Advogado desaparecido é encontrado por família no Setor Comercial Sul

Ricardo Humberto Ceze, advogado e engenheiro civil, 49 anos, estava desaparecido desde a manhã deste sábado (3/8) no Jardim Botânico. A situação deixou amigos e famílias preocupados, que fizeram uma campanha de divulgação pelas redes sociais. No meio da tarde deste sábado, a família encontrou Ricardo no Setor Comercial Norte.



Ao Correio, um familiar afirmou que o advogado foi encontrado bem. As câmeras de segurança do condomínio do advogado mostram ele saindo de casa com um casaco cinza com capuz e calça jeans. As imagens mostram o momento que ele passou pela entrada do condomínio em direção ao supermercado.

A família não deu mais detalhes sobre o encontrou ou a razão do desaparecimento de Ricardo.

Desaparecidos

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) anunciou o dia 24 de julho o apoio ao Projeto de Rede de Atenção ao Desaparecimento de Pessoas, da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF). A iniciativa tem como intuito oferecer uma maior atenção para casos de pessoas desaparecidas por meio de uma atuação em rede, com ações em conjunto de órgãos do governo com a sociedade civil. A DPDF irá divulgar os nomes e fotos dessas pessoas em seus canais de comunicação durante um período de três dias, na esperança de que eles sejam reconhecidos e ajudem no andamento das investigações.