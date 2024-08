Homem atea fogo em pessoa em situação de rua próximo ao Autódromo de Brasília

Na manhã deste domingo (4/8), às 10h, um homem ateou fogo em outro em situação de rua. O caso ocorreu próximo ao Autódromo e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na Asa Norte. Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), tanto o agressor quanto a vítima são pessoas em situação de rua.

O Samu socorreu a vítima, que foi levada ao HRAN, com 20% do corpo queimado, em especial no rosto e nas mãos, mas está fora de perigo. O suspeito ainda não foi encontrado.

