Domingo (4/8) será de sol, calor durante a tarde e baixa umidade

Bom dia, brasiliense! Para o primeiro domingo (4/8) de agosto, a previsão é de sol entre nuvens, frio durante a manhã e temperaturas mais altas no decorrer da tarde. Além disso, a baixa umidade deve permanecer, anulando a possibilidade de chuvas, conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Também há chance de rajadas de vento moderadas, que passam a impressão de que o frio está mais intenso do que, de fato, está. "Diante das rajadas, a recomendação é tomar maior cuidado com os focos de incêndio, visto que a fumaça e o fogo podem se propagar mais rapidamente", alertou o meteorologista do Inmet Heráclio Alves.

Nos últimos dias, com a maior nebulosidade no céu, suspeitou-se que, depois de mais de cem dias sem precipitações, as chuvas, enfim, dessem as caras. No entanto, segundo o especialista, trata-se de nuvens "de bom tempo", que não causam tempestades. Em alerta amarelo para baixa umidade, a tendência é que, nas próximas semanas, a umidade atinja 20% e até 15%, condição considerada bastante preocupante.

Hoje, a temperatura mínima foi de 13º no Paranoá; e a máxima pode chegar ao 28ºC no DF. Já a umidade mínima deve ficar em 25%, enquanto a máxima deve bater os 90%. No Plano Piloto, os termômetros registraram mínima de 14ºC e a máxima pode alcançar os 26ºC; a umidade fica entre 30% e 85%.



Precaução

Devido à baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves. Além disso, deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia.