Vídeo: acidente com motocicleta resulta em morte em Samambaia

Na noite de sábado (3/8), um acidente com motocicleta na BR-060, próximo ao terminal de ônibus de Samambaia, resultou na morte de uma passageira e deixou o condutor gravemente ferido. Segundo informações de testemunhas ouvidas pelo Correio, a moto foi atingida por um veículo que a fechou.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros, empenhando duas viaturas no resgate. Chegando ao local, as equipes se depararam com duas vítimas caídas fora da via. Ambas estavam uma motocicleta Honda/CG160, de cor prata.

O condutor da moto, de 29 anos, foi atendido pelos bombeiros e apresentava escoriações nos braços e pernas, além de queixar-se de dores nas costas. Ele foi transportado consciente e orientado ao Hospital Regional de Taguatinga-DF (HRT).

Já a outra vítima, uma mulher, 25, estava com fratura de fêmur, ferimentos na face, sem sinais vitais e com lesões incompatíveis com a vida. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Veja vídeo:

Risco nas vias

Nos últimos dois dias, um motociclista morreu e outro ficou ferido nas vias do DF. Na última sexta (2), um homem, de 27 anos, morreu após sofrer um acidente na Via Estrutural. Segundo os bombeiros, ele teria sofrido uma queda, mas a dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

Os socorristas tentaram reanimar o homem, mas o óbito foi declarado no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que auxiliou o CBMDF no atendimento.

Na manhã de sábado (3), uma colisão entre motos resultou em um motociclista, 50, ferido no Eixão Sul. Ele foi transportado consciente e orientado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), por apresentar escoriações pelo corpo.