Morre o diplomata Georges Lamazière, aos 72 anos

Morreu na tarde deste domingo (4/8), aos 72 anos, o diplomata Georges Lamazière, vítima de uma infecção generalizada. Ele deixa duas filhas — Carolina e Christiana — e a esposa Olivia Lamazière.

Lamazière foi um apaixonado pela diplomacia ao longo de toda a vida. Atuou como embaixador na Dinamarca e no Chile e se orgulhava de ter sido porta-voz do Palácio do Planalto durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Além disso, exerceu a função de diretor do Instituto Rio Branco — referência na formação de diplomatas na América Latina.



Com a voz embargada, Olivia Lamazière recorda com carinho o homem com quem passou 36 anos casada. "Vou me lembrar dele como uma pessoa alegre e inteligente, sempre com muito alto-astral", comenta a viúva. "Tinha paixão por gatos, livros e fotografia", acrescenta.



Graduado em direito pela PUC-Rio, fez mestrado em filosofia pela mesma instituição e pós-graduação em política de defesa pela Universidade Paris-1.

Nascido no Rio de Janeiro, Lamazière viveu em várias cidades e países ao redor do mundo antes de escolher Brasília como seu lar após a aposentadoria.



Seu amor pela literatura resultou em dois romances, uma tese sobre o Palácio do Itamaraty e um livro sobre fotografia, que ainda será publicado.