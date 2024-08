Duas pessoas são mortas a facadas no DF na noite deste domingo (4/8)

A noite deste domingo (4/8), no Distrito Federal, foi marcada pelo esfaqueamento de duas pessoas. Segundo autoridades policiais, o primeiro caso ocorreu no início da noite, na quadra 3, do Paranoá Park. A vítima é um homem de 46 anos. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) chegaram ao local, ele estava morto devido aos ferimentos. Não sabe quem o assassinou e nem os motivos.

Cerca de meia hora depois desse crime, na QNM 36, conjunto E, em Taguatinga, outro homem, 8 anos mais novo que o anterior, também foi morto a facadas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ignora quem seria o agressor e as causas do homicídio.