Carro capota na via marginal da EPTG, sentido Plano-Piloto

Um Peugeot 208 capotou na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na noite de domingo (4/8). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo tombou sobre uma vala de drenagem depois de colidir com um Hyundai HB20. A dinâmica do acidente não foi revelada.

O fato ocorreu na via marginal da EPTG, sentido Plano Piloto.

Segundo o CBMDF, não houve feridos, apesar da violência do impacto. Nenhuma vítima precisou de transporte para atendimento hospitalar.

A via precisou ser interditada para o atendimento dos envolvidos, e o local ficou aos cuidados do Detran-DF.