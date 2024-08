Sócio de creche é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças no Paranoá

Um homem de 36 anos foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (5/8), acusado de abusar sexualmente de crianças em uma creche onde ele era sócio, no Paranoá.

De acordo com as investigações da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), na época dos abusos, o homem era responsável pelos cuidados das crianças no estabelecimento. Durante os banhos, ele teria aproveitado para cometer os abusos, esfregando seu órgão genital no ânus e na boca das vítimas, que tinham entre 1 e 5 anos de idade.

O caso chegou ao conhecimento da polícia após duas crianças relatarem repentinamente a seus pais que o “tio havia passado suco no ‘piupiu’ dele”. As vítimas contaram que o sócio ordenava que fechassem os olhos e lambessem. Uma delas relatou que o homem esfregou o “piupiu no bumbum” dela.

Os investigadores identificaram um padrão nas ações do acusado e, após confirmarem as denúncias, ele foi detido. O homem foi encaminhado à carceragem da PCDF e ficará à disposição da Justiça.