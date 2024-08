Taguatinga recebe caminhada noturna para celebrar Dia Mundial do Pedestre

O percurso, que começa no Sesc Taguatinga Norte, vai até o boulevard do Túnel Rei Pelé - (crédito: Arquivo pessoal)

Um grupo de moradores se reúne na noite desta segunda-feira (5/8) para a Caminhada Noturna na Avenida Comercial de Taguatinga. O percurso, de pouco mais de 1,5km, vai começa às 19h no Sesc Taguatinga Norte e termina no boulevard do Túnel Rei Pelé, próximo à Praça do Relógio.

A ação faz parte da Semana do Caminhar, que ocorre de 4 a 10 de agosto, com destaque para o dia 8, Dia Mundial do Pedestre.

De acordo com Júlio Carneiro, um dos organizadores do evento, o objetivo da caminhada é "destacar a importância de caminhar e interagir com a cidade". Durante a caminhada, os participantes poderão contribuir com suas perspectivas e olhares sobre iluminação, segurança e acessibilidade em Taguatinga por meio de um formulário.

A iniciativa é promovida anualmente pelo Instituto Caminhabilidade. Em Brasília, a campanha é coordenada pelo coletivo Brasília para Pessoas, em Parceria com a Rede Urbanidade e a Rede Cidadã de Taguatinga.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer