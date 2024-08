Polícia recebe mais denúncia contra sócio de creche do DF preso por estupro

A mãe de uma criança vítima de abuso sexual por parte de um sócio de uma creche do Paranoá procurou a polícia nesta terça-feira (6/8) para denunciá-lo. O autor foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na segunda-feira (5/8) em razão de outras queixas.

No cargo de sócio da instituição de ensino infantil desde 2020, o homem, de 36 anos, era responsável pelos cuidados das crianças no estabelecimento e aproveitava disso para estuprar meninos e meninas de 1 a 5 anos. Os investigadores apuram há quanto tempo o acusado começou a praticar os crimes.

Segundo as investigações, ele aproveitava o momento do banho das vítimas para abusá-las. Nessas ocasiões, de acordo com as denúncias apresentadas pelas mães das crianças, o homem esfregava o órgão genital no ânus e na boca dos meninos e das meninas.

A polícia tomou conhecimento do caso, após duas crianças comentarem a situação com os pais por mais de uma vez. Uma das crianças contou que o “tio havia passado suco no ‘piupiu’ dele”. As vítimas disseram que o sócio ordenava que fechassem os olhos e lambessem. Uma delas relatou ainda que o acusado chegou a esfregar o “piupiu no bumbum” dela.

Os investigadores constataram que o sócio da creche desempenhava o mesmo modus operandi na prática dos crimes, o que comprovou a veracidade dos fatos. Os policiais representaram pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida pela Justiça. As investigações seguem no sentido de identificar novas vítimas.