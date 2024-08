Motorista confunde pedais, bate em muro e invade casa em Santa Maria

Um motorista perdeu o controle do carro, errou os pedais, e invadiu uma casa na manhã desta terça-feira (06/08), na QR 122 de Santa Maria, no Distrito Federal. O acidente ocorreu por volta das 11h30. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), não houve vítimas, apenas danos materiais.

O condutor realizou o teste do etilômetro, que não constatou embriaguez. O veículo entrou pela garagem e parou dentro da residência. Antes, ele ainda havia batido na lateral do muro de uma outra casa, também da vizinhança, a poucos metros de distância do seu destino final.



Maurício Gomes, 63, único morador da casa, não estava presente no momento do acidente. “Eu costumo ficar na rede, poderia ter me ferido se estivesse lá. Por pouco ele não entrou dentro do meu quarto”, declarou. O proprietário também afirma que o motorista está prestando todo tipo de suporte. “Comprou os materiais de construção para refazer a área do portão e uma das janelas, e já acionou o seguro do carro”, completou.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho