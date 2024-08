Receita faz megaoperação para combater empresas "fantasmas" e sonegação fiscal

Auditores da Secretaria de Economia do Distrito Federal estão nas ruas na manhã desta sexta-feira (9/8) realizando uma megaoperação contra empresas “fantasmas” e sonegação de impostos.

De acordo com o órgão, a ação tem como objetivo combater a sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em farmácias, supermercados, empresas de transporte de passageiros, atacadistas, indústrias, restaurantes, empórios e sucateiros de cobre. Além disso, os auditores estão focados em identificar e fiscalizar empresas fictícias, conhecidas como “noteiras”.

As inspeções estão sendo realizadas em transportadoras, rodovias, no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Brasília e em diversos estabelecimentos comerciais. A atuação da Receita busca retirar do mercado essas empresas fraudulentas e alertar os contribuintes sobre os riscos envolvidos em práticas ilegais.

Apreensões

No mês passado, a Receita apreendeu máquinas de pagamento em bares e restaurantes das regiões da Asa Sul, Asa Norte e Sudoeste. A operação teve como alvo o combate à sonegação de impostos na capital federal.

O foco principal da ação foi a apreensão de máquinas de cartão de crédito e dispositivos de pagamento via Pix para análise da arrecadação. Ao todo, cinco estabelecimentos foram fiscalizados. Em três deles, foram encontradas irregularidades, e os proprietários foram notificados.