Bombeiros enfrentam fogo em carro de empresa de reciclagem na Asa Sul

Um carro pegou fogo no acesso à W3 Sul, próximo ao semáforo do Setor Comercial Sul, na tarde desta quinta-feira (8/8), mobilizando uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a corporação, ao chegarem ao local, os militares encontraram um Fiat Strada branco em chamas. O veículo, conduzido por um homem de 34 anos, pertence a uma empresa de coleta de material reciclável e estava carregado. Não houve feridos.

Durante o atendimento, a avenida foi interditada no sentido Asa Norte. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desviou o trânsito da via.