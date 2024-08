Festival da cultura peruana chega a Brasília no dia 10 de agosto

No dia 10 de agosto, a Embaixada do Peru realizará o “Festival Peruano em Brasília 2024”. O evento visa promover empreendimentos peruanos no Distrito Federal e divulgar a rica cultura do país por meio da gastronomia, música, artesanato e uma variedade de produtos. Para entrar, é necessário fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível.



Os visitantes poderão degustar pratos do chef peruano Marco Espinoza e assistir a apresentações musicais e danças típicas, incluindo uma oficina de "cajón peruano" ministrada por Alex Carrasco. Além disso, haverá uma apresentação sobre destinos turísticos do Peru, conduzida por Milagros Ochoa, da PROMPERÚ Brasil.



O evento contará também com sorteios de passagens aéreas para o Peru, patrocinados pela Sky Airline. Para participar dos sorteios, é necessário trazer 1 kg de alimento não perecível e adquirir um número da sorte. A entrada está sujeita à lotação do local.



No ano passado, o Peru recebeu mais de 130 mil turistas brasileiros, que exploraram as riquezas culturais, naturais e gastronômicas do país vizinho, incluindo a capital Lima, conhecida por seus premiados restaurantes, e a cidade histórica de Cusco, antiga capital do império Inca e porta de entrada para Machu Picchu e o Vale Sagrado, com suas paisagens deslumbrantes, ruínas arqueológicas e aldeias tradicionais que preservam as tradições culturais.







Serviço:

Data: 10 de agosto de 2024



Local: Embaixada do Peru - Av. das Nações S.E.S. Quadra 811 Lote 43 Brasília-DF



Horário: 10h às 18h



