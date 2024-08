Brasília se prepara para receber o 1° Congresso da Felicidade

O Museu Nacional da República será palco do 1º Congresso da Felicidade de Brasília. O evento gratuito abordará a ciência da felicidade, com uma programação que inclui palestras de especialistas, mesa-redonda com autoridades, vila gastronômica e um espetáculo musical de encerramento. Entre os conferencistas estão Leandro Karnal, Luiz Gaziri, Celina Joppert e Sálua Omais, além de Thakur S. Powdyel, do Butão, criador do Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) em seu país.

O evento começará na próxima terça-feira (13/8), com abertura às 9h, mediada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Às 9h30, Powdyel fará a palestra inicial com o tema Como o Butão inspira o mundo por meio do Índice de Felicidade Interna Bruta.

Às 10h30, será inaugurada a Vila da Felicidade e a galeria de arte com 10 obras premiadas sobre o tema Brasília, Capital da Felicidade, realizadas pela Aliança das Mulheres que Amam Brasília (Amabrasília).

A professora, psicóloga e palestrante Sálua Omais, especialista em psicologia positiva, às 11h40, ministrará um debate sobre o tema do Congresso. No intervalo para o almoço, os participantes poderão desfrutar das opções gastronômicas oferecidas na Vila Gastronômica, espaço de alimentação preparado pelos organizadores.

Congresso

À tarde, a programação continua com a palestra Escolha Ser Feliz, conduzida pela consultora e cantoterapeuta Celina Joppert, curadora de conteúdo certificada em psicologia positiva. Às 15h, a professora doutora Cosete Ramos, idealizadora do evento, estará à frente do painel Movimento Brasília, Capital da Felicidade.

Às 17h, o historiador, escritor e palestrante Leandro Karnal abordará o tema Felicidade e Filosofia. Encerrando o dia, às 18h, o especialista em comportamento Luiz Gaziri discutirá Felicidade nas Organizações e Empresas.

Para encerrar o Congresso, a banda Eduardo & Mônica, que adapta clássicos do rock para marchinhas de carnaval, se apresentará às 19h.

Serviço e programação

1º Congresso da Felicidade de Brasília

Local: Museu Nacional da República

Data: 13 de agosto (terça-feira), a partir das 8h

Mais informações: @congressodafelicidadebsb

Entrada gratuita, com últimos ingressos disponíveis mediante inscrição no site

Vagas sujeitas à lotação do espaço

9h - Abertura oficial do congresso pelo Governador Ibaneis Rocha

9h30 - Conferência Internacional com o Professor Doutor Thakur S. Powdyel

10h30 - Inauguração festiva da Vila da Felicidade

11h40 - Conferência com Sálua Omais com o tema Ciência da Felicidade

14h15 - Conferência com Celina Joppert com o tema Escolha ser Feliz

15h - Painel Movimento Brasília Capital da Felicidade com a Professora Doutora Cosete Ramos

17h - Conferência com Leandro Karnal sobre Felicidade e Filosofia

18h - Conferência com Luiz Gaziri sobre Felicidade nas Organizações

19h - Show do Bloco Eduardo e Mônica