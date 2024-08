Megaoperação mira suspeitos de parcelamento ilegal em área de preservação

Policiais civis da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema/Cepema) cumprem, na manhã desta sexta-feira (9/8), mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de parcelamento irregular de lotes no Condomínio Mansões Bougainville, em Sobradinho.

A megaoperação conta com a participação de 70 policiais. De acordo com as investigações, a área é uma região de lagos, com diversos olhos d’água, solo hidromórfico, buritis, veredas, campos de murundus e pequenas lagoas.

O local, que está situado na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, é alvo de crimes ambientais desde 2012, já tendo sido foco de operações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), da Secretaria DF Legal e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), em junho do ano passado.

Ao todo, os policiais cumprem oito mandados de prisão e 12 de busca e apreensão nas regiões de Sobradinho, Jardim Botânico, Lago Sul, Riacho Fundo, Vicente Pires, Águas Claras e Brazlândia. Conforme apurado pelo Correio, até o momento cinco pessoas foram presas.

Os suspeitos estão sendo investigados por crimes como associação criminosa, parcelamento irregular do solo, dano ambiental, lavagem de dinheiro, extorsão, apropriação indébita, falsidade ideológica, estelionato e falsa identidade.

