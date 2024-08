Motorista de 40 anos fica ferida após colidir contra poste no Pistão Sul

Uma mulher de 40 anos ficou ferida após colidir o carro contra um poste de iluminação pública no Pistão Sul, em Taguatinga, na noite desta quinta-feira (8/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu nas proximidades do Centro Universitário Estácio de Sá. Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram um veículo Citroën C3, de cor prata, que havia colidido com o poste.

A vítima foi atendida pelos bombeiros, consciente e orientada, e posteriormente encaminhada ao Hospital Brasília. Ela apresentava um sangramento na região frontal da cabeça, além de escoriações.

Durante o atendimento, uma faixa da avenida precisou ser interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo controle do tráfego na área.