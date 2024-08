Ibaneis entrega mil escrituras residenciais em evento na Praça do Buriti - (crédito: Geovana Albuquerque/ Agência Brasília )

O governador do Distrito Federal entregou mil escrituras residenciais a 4 mil pessoas de 17 cidades, nesta sexta-feira (9/8), durante evento na Praça do Buriti. O documento, entregue pelo chefe do Executivo local, oferece segurança jurídica, tranquilidade e estabilidade.

As Certidões de Registro Fundiário (CRFs) beneficiarão moradores das seguintes regiões: Ceilândia, Estrutural, Gama, Guará, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Santa Maria, São Sebastião, Sol Nascente, Varjão, Vila Planalto, Taguatinga, Samambaia e Sobradinho II.



Ibaneis destacou que a ação só foi possível graças ao trabalho conjunto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), com a participação da Câmara Legislativa, que aprovou toda a legislação.



Com essas escrituras, o DF alcançou a marca de 5.558 documentos entregues desde 2019. O evento também incluiu a entrega de 295 passaportes do programa Morar DF – um subsídio para a compra da casa própria – e a autorização para a regularização do Morro da Cruz II, em São Sebastião.



O presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, ressaltou que a casa própria é um sonho antigo dessas pessoas, que aguardavam por essa documentação há vários governos.

Expectativa

Durante o evento, o governador Ibaneis Rocha assinou o edital que autoriza a contratação de estudos e projetos necessários para a legalização do bairro Morro da Cruz II, que atualmente conta com cerca de 30 mil habitantes.



Os serviços incluirão plano de uso e ocupação do solo, projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e iluminação pública, paisagismo e plano de reassentamento.