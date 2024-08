Incêndio atinge subestação de energia em Samambaia

Um princípio de incêndio atingiu, na manhã desta sexta-feira (9/8) a substação de energia Furnas, localizada em Samambaia.

O fogo atingiu um dos capacitores da estação. Rapidamente os militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal conseguiram combater as chamas utilizando mangueira e espuma. Logo em seguida, foi iniciado o processo de resfriamento do equipamento.

Ninguém ficou ferido. A perícia deverá identificar as causas do incêndio.

A Neonergia informou que recebeu nenhum chamado sobre falta de energia na região.

O Correio procurou a Furnas Eletrobras, responsável pela unidade, mas ainda não teve retorno.